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Çay kurutma macerası
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Çay kurutma macerası

Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024, 14:06 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2024, 14:10

Rize'nin Derepazarı ilçesinde etkili olan sağanak sırasında köy yolu çökerken, bazı tarım alanları da sel sularının altında kaldı. Çay üreticisi Oğuzhan Günaydın'ın göle dönen bahçesindeki yaş çayını, hasat edip kurtarma çabası, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kentte, sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Derepazarı ilçesi Çeşme köyünde sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yol çöktü. Köy yolu ulaşıma kapanırken, ekipler, inceleme ve yol onarım çalışması başlattı. Aralıklarla süren sağanak sonrası Çukurlu köyünden geçen Çukurlu Deresi'nin debisi yükseldi. Derenin taşması sonucu sel suları Oğuzhan Günaydın'a ait çay bahçesine girdi. Sel suları bahçede göletler oluştururken, üretici bahçesinde kalan yaş çayları kurtarmaya çalıştı. Makinelerle çay hasadı yapan üreticinin, sel sularından çayını kurtardığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sularla kaplı çay bahçesinde üreticilerin çay topladığı anlar yer aldı.

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