SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sürücü şoka girip bayıldı: Ayıldıktan sonra ağlayarak arkadaşına sarıldı
Haberler Haber Videoları

Sürücü şoka girip bayıldı: Ayıldıktan sonra ağlayarak arkadaşına sarıldı

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 19:58

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü girdiği şokun etkisiyle önce bayıldı, ayılıp ağladı ve sonra da arkadaşına sarıldı. Kaza, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları Ş.T. (39) ve L.Ö. (42) ile birlikte soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde doktora giden Ceyhun A. (36), tedavi gördükten sonra 58 DG 194 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Ceyhun A.'nın kullandığı otomobil, Tacin Caddesi hastane kavşağında yola çıkan 06 BJF 217 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Ceyhun A.'nın otomobili adeta hurdaya dönerken, ne olduğunu anlayamayan 3 arkadaş araçtan indi. Sürücü Ceyhun A. kaza nedeniyle şoka girerek çok fazla ayakta kalamayıp dönel kavşakta bayıldı. Baygınlık geçiren sürücüye ilk müdahale yoldan geçen diğer araç sürücüleri yaptı. Vatandaşlar, sürücünün yaralı olduğunu düşünerek Ceyhun A.'ya çeşitli sağlık müdahalelerinde bulunurken, hiç kıpırdamadan hareketsiz bir şekilde yatan Ceyhun A. herkesi korkuttu. Bir süre şoka girerek baygın kalan sürücü daha sonra yattığı yerde ağlamaya başladı. Ayağa kalkarak kaza yaptığı aracı izleyen sürücü ardından arkadaşı Ş.T.'ye sarıldı. Şoka giren sürücüyü gülerek karşılayan arkadaşı Ş.T. ise, arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Kazada hafif şekilde yaralanan Ş.T. ve L.Ö. hastaneye götürülmeden talepleri üzerine ambulansta tedavi edildi. Kazaya karışan diğer araç sürücüsü ise kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün peşine düşerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Duvarı kırıp hırsızlık yapan 2 şüpheli ortadan kayboldu
22.11.2024Cuma
Camiiye müezzini sokmayan bıçaklı şahıs cemaat tarafından taşlandı: O anlar kamerada
22.11.2024Cuma
Camiye bıçakla giren şahsın müezzini kovalaması kamerada
22.11.2024Cuma
Kadını yanlışlıkla düşürdü: Oğlunun silahı ile yüzleşti!: O anlar kamerada
22.11.2024Cuma
Çorlu'da motosikletli yayanın üzerine düştü: 2 yaralı
22.11.2024Cuma
Bunlar da Var
Ankara’da cinayet: 2 ölü! 02:20
Ankara'da cinayet: 2 ölü!
21.11.2024Perşembe
Beren Saat’in şoke eden anları! Tepki yağdı! 00:22
Beren Saat'in şoke eden anları! Tepki yağdı!
22.11.2024Cuma
Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti 01:14
Teknik direktöre silahlı saldırı! Hayatını kaybetti!
22.11.2024Cuma
Başkan Erdoğan’ın MGK’da Sus ulan! diyerek ayar verdiği paşa! Yeniden gündem oldu! 00:42
Başkan Erdoğan'ın MGK'da "Sus ulan!" diyerek ayar verdiği paşa!
22.11.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA