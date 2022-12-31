Suriye ile 11 yıl sonra kurulan temasın perde arkası! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar anlattı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da gerçekleşen Türkiye, Rusya, Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanları zirvesinin arka planını anlattı.

SURİYE'YE 3 MESAJ VERİLDİ

Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygılıyız. Ancak Suriye'nin 3'te biri terör örgütlerinin kontrolü altında



Türk askerinin Suriye'de bulunma nedeni, PKK/YPG, DEAŞ vb. terör örgütleriyle mücadele ve kitlesel göçü önlemek.

Ülkemizdeki Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönmelerini istiyoruz. Konuşarak, yol ve yöntemler belirlemek için mutabık kaldık.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Akar Suriye meselesi, Yunanistan, Irak ve ABD'den F-16 tedariki başta olmak üzere güncel güvenlik konularına ilişkin şu değerlendirmeleri paylaştı:

MOSKOVA'DAKI ÜÇLÜ TOPLANTI

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu, tek amacımızın terörle mücadele olduğunu vurguladık. Terör örgütlerinin neredeyse Suriye'nin üçte birini kontrol ettiğini vurguladık. Türk askerinin Suriye'de bulunma nedeni, PKK/YPG, DEAŞ vb. terör örgütleriyle mücadele ve kitlesel göçü önleme, bunu anlattık. Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini söyledik. Temasların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldık.

GÖRÜŞMELER İÇIN NEDEN BEKLENDİ

Geç olması çok doğal. Bunlar 'Hadi' deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör, aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla görüşme gerçekleşti. 11 yıl sonra ilk karşılaşma. Bu toplantıda her şeyin bir anda çözülmesi beklenemez. Taraflar görüşlerini söylediler. 'Biz, terör koridorunu engelleyerek bir anlamda sizin toprak bütünlüğünüze katkı sağladık' dedik.

EVE DÖNÜŞ PLANI

Suriyelilerin evlerine dönmeleri konusunda en önemli konu güven. Güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri esas. Gelinen noktada, 'konuşalım, yol ve yöntemler bulalım' konusunda mutabık kalındı.

OLASI KARA HAREKÂTI Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. 'Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekirse yaptık, yaparız' diyoruz.

ORTAK OPERASYON SEÇENEĞİ

Görüşmeler sonunda savunma ve güvenlik ile ilgili sorunlarımızı giderebilirsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabii...

SMO'NUN GELECEĞİ: Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız.

YENİ ASKERLIK SISTEMİ: Bedelli askerlik ücreti 6 asteğmen maaşı olarak belirlendi. 2021 yılında 112 bin 592 kişi başvuruda bulunmuştu, bu sene bu rakam 207 bin 330 oldu. Bedelli askerliğin ücreti şu an 80 bin 64 lira.

S-400 GERÇEĞİ: S-400 ile ilgili kullanıma yönelik söylemler oluyor. Herhangi bir füze saldırısı oldu da biz mi kullanmadık? Batı'ya da söylüyoruz, S-400'lerin kimseye zararı yok. Tehdit unsuru değil. Türkiye'ye füze atmayı, saldırmak için uçak göndermeyi düşünenler varsa onlar hariç.

F-35 PROJESİ: F-35 ile ilgili ocak ayında heyetimiz ABD'ye gidecek. F-16 konusu ile ilgili olarak da bir heyetin yine ocak ayında Senato'da görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN'A KARASULARI TEPKİSİ

Yunanistan'ın karasularını genişletmesini asla kabul etmiyoruz. 1.800 km'den fazla kıyısı olan Türkiye'den bahsediyorsun ve Türkiye, uluslararası sulara sizden izin alarak çıkacak. Bunu hangi akıl kabul eder? Yunanistan'a, 'Yanlış hesap Ankara'dan döner' diyoruz.