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'Süper hücre' yağış nedir? Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan A Haber 'de değerlendirdi

'Süper hücre' yağış nedir? Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan A Haber 'de değerlendirdi
23.06.2020 00:43

Bursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketi 'süper hücre' yağışını akıllara getirdi. Meteoroloji Mühendisi Dr. Deniz Demirhan, A Haber ekranlarında 'süper hücre' yağışıyla ile ilgili açıklamalarda bulundu. Demirhan, iklim değişikliği  süper hücre yağışlarının oluşumunu artırabilir" dedi. Yağışların bir süre daha devam edeceğini belirten Dr. Deniz Demirhan, sel felaketi ve su baskınlarına karşı uyardı.


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