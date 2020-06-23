Sabah gazetesinden Abdurrahman Şimşek ve Nazif Karaman, FETÖ'nün kırmızı listesini A Haber canlı yayınında deşifre etti. 'FETÖ'nün 'Beyin Takımı' nasıl gizleniyor? ve Kırmızı listedeki teröristler kim?' soruları A Haber ekranlarında cevap buldu.
A Haber'de tek tek deşifre edildi: FETÖ'nün "Beyin Takımı" nasıl gizleniyor?
23.06.2020 00:44
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