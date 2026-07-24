Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:21 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 10:25

Beşiktaş'ta yolda yürüdüğü sırada maskeli saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan Çarşı grubunun 'Deplasman Kartalları' eski tribün lideri Kemal Ulhanlı yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri 7 şüpheliyi tutukladı.

Olay, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında Gayrettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönem Beşiktaş tribünlerinde Çarşı grubunun 'Deplasman Kartalları' oluşumunun liderliğini yapan Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü sırada motosikletle gelen maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Ulhanlı, bacaklarından ve koltuk altından olmak üzere vücudunun 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ulhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ulhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçış planı ve araç değişikliği deşifre oldu

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ile Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışmasında, saldırıda kullanılan motosikletin Kâğıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş halde saklandığı belirlendi. Yapılan incelemelerde saldırıda 2 ayrı motosiklet ve kiralık bir otomobilin kullanıldığı tespit edildi. Şüphelilerin izini süren ekipler, saldırıyı gerçekleştiren tetikçi ile azmettiricinin kimliklerine ulaştı.

7 şüpheli tutuklandı, firari zanlılar aranıyor

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin 15 Temmuz'da düzenlediği operasyonda Eren K., Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.