Sumud'un son teknesi Marinette'ye İsrail baskını! O anlar saniye saniye kaydedildi

Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 11:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 11:26

Siyonist İsrail'in işgal gemileri içinde 4 Türk aktivistin de bulunduğu Gazze yolundaki Marinette gemisine saldırdı. Tekneden son anda A Haber’de bağlanan aktivist Emine Güneş, "Çok hızlı şekilde üstümüze geliyorlar." ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

