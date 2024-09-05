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Sultangazi'de kuyumcu cinayeti!
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Sultangazi'de kuyumcu cinayeti!

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024, 12:57 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2024, 12:57

İstanbul Sultangazi'de dükkanını kapatıp evine gitmekte olan yabancı uyruklu kuyumcu, kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, içinde yaklaşık 1 kilogram altın olan çantayı çalarak kayıplara karıştı. Ağır yaralanan kuyumcu, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırganlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda, yabancı uyruklu bir kuyumcu hayatını kaybetti. İçinde 1 kilogram altın olduğu tahmin edilen çanta, saldırganlar tarafından çalındı. Olayla ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Evine Giderken Takip Edildi

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kuyumculuk yapan 38 yaşındaki M.M. adlı yabancı uyruklu şahıs, iş yerini kapatarak evine gitmek üzere yola çıktı. İddiaya göre, M.M. evine yaklaştığı sırada kimliği belirsiz iki kişi tarafından takip edildi. Kendisini fark etmeyen M.M., evinin önüne geldiğinde silahlı saldırıya uğradı.

1 Kilogram Altın İçeren Çanta Çalındı

Saldırganlar, kuyumcunun yanındaki çantayı alarak hızla olay yerinden kaçtı. Çantada yaklaşık 1 kilogram altın olduğu tahmin ediliyor. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan M.M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganlar Güvenlik Kamerasında

Olayın ardından polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelemeye alındı. Görüntülerde, saldırganların koşarak kaçtıkları anlar açıkça görülüyor. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, saldırganların kaçış güzergahlarını belirlemek için bölgedeki diğer güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Ayrıca görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, saldırganların kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalarını hızlandırdı.

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