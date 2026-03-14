CANLI YAYIN
Geri
Antalya'da maç çıkışı bıçaklı saldırı: Eski eşinin akrabaları dehşet saçtı

Antalya'da maç çıkışı bıçaklı saldırı: Eski eşinin akrabaları dehşet saçtı

Antalya'da oynanan Antalyaspor- Gaziantep FK maçını izledikten sonra evine gitmek isteyen A.B., iddiaya göre eski eşinin akrabalarının saldırısına uğradı. Darbedilen A.B., sırtından ve baldırından bıçaklandı. Yaralanan A.B. hastaneye kaldırıldı.

Stadyum Dönüşü Kanlı Pusu

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Antalyaspor-Gaziantep FK mücadelesini tribünden takip eden A.B., maçın ardından evine gitmek üzere yola koyuldu. İddiaya göre A.B., 308 Sokak üzerinde yürüdüğü sırada eski eşinin akrabalarıyla karşılaştı.

Tartışma Bıçaklı Kavgaya Dönüştü

Taraflar arasında sokak ortasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddetli bir arbedeye dönüştü. Henüz kimlikleri tespit edilemeyen saldırganlar tarafından darbedilen A.B., kavga esnasında sırtından ve baldırından bıçak darbesi aldı. Şüpheliler, kanlı saldırının ardından olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Polis Saldırganların Peşinde

Çevre sakinlerinin ihbarıyla bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.B., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle