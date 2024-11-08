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Sultanbeyli'de cinayet! ''Eşimle mesajlaşıyorsun'' buluşmasında kan aktı: 1 ölü!
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Sultanbeyli'de cinayet! ''Eşimle mesajlaşıyorsun'' buluşmasında kan aktı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 23:46

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde Sezgin Ç, eşiyle mesajlaştığını ileri sürdüğü Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

Sultanbeyli'de bir kişi çıkan tartışmada silahla vurularak öldürüldü, zanlı yakalandı.

Battalgazi Mahallesi'nde Sezgin Ç, eşiyle mesajlaştığı iddia edilen Murtaza İ. ile buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Murteza İ, tabancayla Sezgin Ç'yi vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sezgin Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından çalışma başlatan polis, zanlı Murteza İ'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Zanlının emniyetteki sorgusu sürüyor.

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