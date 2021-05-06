Sudan'dan Türkiye'ye duygusal mesaj: Ümmetin lideri Erdoğan'a selam olsun

Sudan'ın başkenti Hartum'da bulunan bir Sudanlı, bir iftar etkinliği sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti için gurur veren ve duygulandıran ifadeler kullandı. Sudanlı vatandaş, konuşmasında "Ümmetin lideri, kahraman, reis Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan topraklarından selam olsun. Ve ona tüm inancımızla diyoruz ki: “Şüphesiz ki Allah seninle beraberdir. Çünkü sen İslam’la berabersin, haktan yanasın. Sen her zaman düşmanlara karşı yoksulların ve mazlumların yanındasın ve doğru yol üzeresin.” dedi. O anları Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ve buradan, Sudan'dan, Cireyf'den büyükelçimiz vesilesiyle sizlere selamlarımızı hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ve hep beraber Cenab-ı Hak'tan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, büyükelçimizi ve Sudan'da bulunan Türkleri muhafaza etmesini niyaz ediyoruz.



Burada bulunan Türkler, Sudan'da misafir değillerdir. Çünkü onlar kendi topraklarında kendi kardeşleriyle birliktedirler.