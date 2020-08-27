Sözde yazar Musa Dinç'ten Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında skandal ifadeler! Musa Dinç kimdir?

27.08.2020 17:15

Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Çocuk kitapları yazarı Musa Dinç'in yazdığı Gül ve Düşün kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kitapta tecavüz hikayelerinin bulunması nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı. Sosyal medya kullanıcıları kitapların toplatılması için kampanya başlatılırken, Musa Dinç hakkında da suç duyurusunda bulunuldu. Peki, Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli? Musa Dinç kitapları neler? Musa Dinç Gül ve Düşün kitabında neler yazıyor?

Musa Dinç Gül ve Düşün kitabı sosyal medyanın gündemine oturdu. Musa Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli sorularına yanıt aranmaya başlandı. Çocuk kitabı yazarı olduğu belirtilen Musa Dinç'in kitaplarında kullandığı skandal ifadeler hem sosyal medyayı hem de eğitimcileri harekete geçirdi. Kitapta hayvanlar üzerinden iğrenç tecavüz hikayeleri anlatılıyor. Peki, Musa Dinç kimdir?

ÇOCUK KİTABINDA SKANDAL İFADELER!

'Gül ve Düşün' isimli çocuklara yönelik hikaye kitabındaki skandal ifadeler büyük tepki çekti. Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi iğrenç ifadelerle anlatılıyor.

YAZAR ÖZÜR DİLEDİ

Musa Dinç sosyal medya hesabından tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, "Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu. Yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Eğitim-Bir-Sen'den tepki çeken "Gül ve Düşün" kitabının yazarı hakkında suç duyurusu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), çocuklar için kaleme alınan ve yüz kızartıcı ifadeler içeren "Gül ve Düşün" isimli kitabın yazarı Musa Dinç hakkında suç duyurusunda bulundu. Eğitim-Bir-Sen, ayrıca kitabın varsa kütüphanelerden toplatılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına, yapılması düşünülen etkinliklerin olması durumunda iptal edilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığına başvuruda bulundu.

Eğitim-Bir-Sen tarafından bakanlıklara gönderilen yazıda, sözde çocuk kitabında yetişkinler tarafından dahi hicap duyulmasına neden olacak gayriahlaki ifadelerin, toplum ahlakını zedeleyen ağza alınmayacak müstehcen cümlelerin, ancak pornografik yayınlarda yer alması gereken türden iğrenç betimlemelerin yer aldığına dikkat çekilerek, "Adı geçen (sözde) çocuk kitabının 'masallar' etiketi altında çocuk yayınları kategorisinde satışa sunulması, çocukların erişimine bu kadar kolay bir şekilde açık olması, çocukların ahlaki, fiziksel, zihinsel ve pedagojik gelişimlerine telafi mümkün olmayan zararlar verecek mahiyette olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu nedenle bahse konu (sözde) kitap hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmiş bir onay var ise kaldırılması; okul kütüphanelerinde bulunması halinde kütüphanelerden çıkarılması noktasında Bakanlık taşra teşkilatının uyarılması; yazarın kaleme aldığı diğer kitapları hakkında da inceleme yapılması ve yazarın Bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerine katılımına izin verilmemesi için gereken yapılmalıdır" denildi.

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisi Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlamış, bir yıl Diyarbakır Öğretmen Lisesi'nde okumuştur.

1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü, 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığı bırakarak, tercihini editörlükten yana kullanmıştır. Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürütmüştür.

Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.