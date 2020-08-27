Yunanistan'ı Doğu Akdeniz'de gaza getiren kim?

27.08.2020 16:38

Doğu Akdeniz’de çalışmalarına devam eden Oruç Reis’in bir kez daha görev süresi uzatıldı. Türkiye’nin son Navtex ilanı ile Yunanistan panikledi. Türkiye’nin gücünün yanından dahi geçemeyen Yunanistan kapı kapı gezmeye başladı. Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, “Tek derdi uygulamış olduğu yanlış politikaları destekleyecek aktör devletler edinmek. Yunanistan'ın yapmış olduğu bu siyaset boyunu katbekat aşan cürmünü katbekat aşan bir hadisedir” dedi. İşte detaylar…

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamleleri sonrası köşeye sıkışan Yunansitan ne yapacağını şaşırdı. Oruç Reis'İn bölgede ne yapacağını merak eden Yunanistan'a cevap bugün geldi. Türkiye Oruç Reis için yeni bir navtex kararı açıklayarak Oruç Reis'in görec süresini 1 Eylül'e kadar uzattı. Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin yeni Navtex kararının ardından Yunanistan ne yapabilir? Bölgede yaşanan gelişmeleri Terör ve Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haber ekranlarında değerlendirdi.

YUNANİSTAN'IN BOYUNU AŞAR

Başbuğ konuya ilişkin açıklamalarında; " Yunanistan'ın ne yapabileceği ortada. Yunanistan tarihin her döneminde olduğu gibi sürekli gerilimi tırmandırarak sürekli kendisine yandaş devletler edinmenin yollarını arayarak bir süreç geçirecek. Bu süreçte de zaten dikkat ederseniz çalmadığı kapı kalmadı. Rusya'sından tutun NATO, BM, AB gibi bir çok kapıyı dolaştı. Tek derdi uygulamış olduğu yanlış politikaları destekleyecek aktör devletler edinmek. Yunanistan'ın yapmış olduğu bu siyaset boyunu katbekat aşan cürmünü katbekat aşan bir hadisedir." dedi.

FRANSA'NIN MASKESİ DÜŞTÜ

"Burada daha çok Yunanistan'ın sahada bir figüran olarak kullanıldığı kanaatindeyim. Keza bu ülkelerin başında maskesi iyice düşen Fransa gelmekte. Esasen AB, tarihin geçmiş dönemlerde olduğu gibi Yunanistan'ı sahaya sürerek Türkiye'nin elde ettiği kazanımları durdurmanın veya engelleyebilmenin yollarını arıyor. Ancak Türkiye geçekten inanılmaz kararlı. Bunu da son dönemlerde şiddetini artırarak duyurmaya başladı. Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın Malazgirt Zaferi konuşmasında kullandığı cümleler aslında anlayabilene çok şey ifade ediyor."

YUNANİSTAN'I GAZA GETİREN KİM?

"Biz hep şunu zorladık 'akla gel, gelen yok, uluslararası hukuka gel, gelen yok anladığınız dil ne? Güç . O zaman meydan boş, hodri meydan biz hazırız' dedik ve demeye de devam ediyoruz. Karşı tarafta dengeleri gözettiğimizde ya da askeri literatürde bir karşılaştırma yaptığımızda gerek askeri açıdan gerek siyasi açıdan gerek ekonomik gerek nüfus açısında sizin yanınızdan geçemeyecek bir Yunanistan tablosu var ortada. Hal bölye iken Yunanistan'ı gaza getiren kim diye aramak en doğru mantık olur. Aradığınız zaman ise adresin Fransa'ya adresin AB'nin diğer devletlerine İngiltere, Almanya dahil çıktığını görüyorsunuz."

ARABULUCU DEVLETLER SAMİMİ DEĞİL

"Ara bulucu devletler gerçekten samimi olsa burada iyi bir devlet akıllı bir devlet karşılaştırma yaptığında Türkiye'nin attığı her adımın uluslararası hukuka uygun olduğunu karşı tarafınsa tamamen gaspa, işgale adeta hırsızlığa yönelik faaliyetler olduğunu net olarak görmesi gerekir. Bu durumda da her zaman güdümünde olan devletin kulağını çekmesi gerekir. Kastettiğim ülke Almanya."

YUNANİSTAN'IN 12 MİL İLANI SAVAŞ ÇIKARIR

"Her ne kadar ara bulucu olarak görülse de Yunanistan ile sorunlar o kadar büyümüş durumda ki sorunun masada çözülmesi ban göre hiç yok. Çünkü Yunanistan'ın yaklaşım tarzı tamamen ters. 12 Mil Türkiye'de savaş sebebi. Yunanistan bunu gerçekten sınarsa hep soruluyor. 'Savaş çıkar mı?' şu an için zor. Fakat 12 mil ilanı İhtimal vermiyorum ama olduğu takdirde Türkiye'nin bu konuda tavrı net ve doğrudan savaş ilan edebilecek pozisyonda. Ben işte o zaman savaşın çıkabileceğini söyleyebilirim". İyon Denizi'nde kıta sahanlığını 12 mile çıkaran Yunanistan'ın tamamen saha yoklaması yaptığını ifade eden Başbuğ, Yunanistan'ın niyet ve maksadının gerilimi tırmandırmak olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN'IN ELİ İNANILMAZ ZAYIF

Yunanistan için 3 tane şans var. Bir masaya oturup anlaşmak, şimdi masaya oturduğunda hukuk öne çıkacak. Bu durumda Yunanistan'ın elle tutulur tek bir tarafının olmadığı ve hukuk dışı yaptığı işlemler ortaya çıkacak. Dolayısı ile yaptığı Yunanistan'ın kazanma şansı yok. Tam tersi eldeki bulgurdan da olacak. Zira Girit'in statüsü tartışılıyor. Londra ve Bükreş anlaşmaları ile haklarından feragat eden Bulgaristan ve Sırbistan'ın haklarının Yunanistan'a geçiyor olması akıl dışı. Adalar üzerinden dibimizdeki Meis adası ve sahipsız kayalıklar bunlar sürüncemede çözülmesi gereken sorunlar. Şimdi bunların üzerinde Yunanistan'ın eli inanılmaz zayıf. Nede? Çünkü işgalci. Bu nedenle masa başı çözüm Yunanistan'ın bana göre en son başvuracağı çözüm.

FRANSA, YUNANİSTAN'DAN DAHA KÖTÜ BİR DURUMA DÜŞECEK

Geriye bir şey kalıyor. Askeri güç uygulamak burada da az önce verdiğim rakamlar ve çizdiğim tablo ortada ki Türk ordusuna yalnızca Yunanistan ordusu değil Fransa dahil Avrupa'nın emperyalist güçleri dahil şu anda Türkiye'nin yanından geçebilecek bir güç yok. Bu tür askeri gücü üretmek ve sahaya yansıtmak için elde çok iyi bir ekonomik gücünüzün, çok iyi bir silahlı kuvvetlerinizin ve dışa bağımlılığınızın neredeyse sıfır olması lazım. Bunların hiç biri diğer devletlerde yok. Faransa Sarı yelekliler eylemleri ortada yani Yunanistan'dan pek farklı bir durumu yok. Elinden Afrika'da kayarsa Yunanistan'dan daha kötü bir duruma düşecek. Bana göre Fransa'nın sinir taşı bu. Türkiye'nin Libya'da uyguladığı politikalar da bu yüzden rahatsız ediyor.

HAKLIYIZ VE KAZANACAĞIZ

Geriye kalan son şans da gerilim ile , kuru yaygaralarla gündem oluşturmak ve yanına yandaşlar toplayarak yavuz hırsız rolünü kabullendirmek. Bunu Türkiye kabullenir mi? Asla. Haklıyız ve kazanacağız. Bizim şu anda araştırma yaptığımız bölgeler onların da kabul ettiği ruhsatlı alanlar.