Sosyal medya, Bakan Fahrettin Koca'nın bu sözlerini konuşuyor: "Kusura bakma kızım" 17.03.2020 11:46

Koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyanın gündemine oturdu. Bakan Koca'nın gazeteciye verdiği yanıt takdir topladı. Sosyal medyada özellikle koronavirüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösteren Sağlık Bakanı Koca'ya destek mesajları yağdı.

'KUSURA BAKMA KIZIM'

Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.







Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:





















