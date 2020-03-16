Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:
VAKA SAYISI 47 OLDU
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
İletişim Başkanlığı dünya genelinde koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.
17 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.