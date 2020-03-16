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Son dakika: olan vaka sayısını açıkladı: Hasta sayımız 47 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Koca, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak , Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 23:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 00:23
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Bakan Koca son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalarına ilişkin açıklama yaptı.

, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye daha koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:

VAKA SAYISI 47 OLDU
Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak , Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım.

DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
İletişim Başkanlığı dünya genelinde koronavirüs vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

17 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip Koronavirüs ile ilgili mevcut durum:

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