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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbirleri sıkı tutalım" çağrısı

Son dakika haberine göre, , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 01:25
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 01:25
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Bakan Koca: Tedbirleri sıkı tutalım

, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin tedbirlerin sıkı tutulmasını istedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir." ifadelerini kullandı.

Salgınlarda olayların panikle kontrolden çıktığını, tedbir ve paniğin birbirinin zıttı olduğunu vurgulayan Koca, "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım." çağrısında bulundu.

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