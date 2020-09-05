Soner Yalçın'ın parlata parlata bitiremediği çocuk istismarcısı efendisi Eyüp Fatih Şağban Davutoğlu'cu çıktı!

05.09.2020 15:25

Fatih Nurullah takma adıyla Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde müritlerini ağırladığı yazlıkta 12 yaşındaki çocuğu defalarca taciz etti. Tacize uğrayan çocuğun babasının şikayeti üzerine gözaltına alınan Şağban, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2016 yılında Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv haberinde çocuk istismarcısı sapık Fatih Şağban’ın "Bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani." ifadeleri dikkat çekti. ODA TV'nin başını çektiği bu operasyonel medyanın yaşanan çirkin olayla ilgili paylaşımlarını Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran A Haber canlı yayınında deşifre etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyona gözaltına alınan Fatih Nurullah takma adlı Uşşaki tarikatı lideri olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban (58) sevk edildiği mahkemece küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.



Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Şağban, faaliyetlerini İstanbul'da yürütüyor. Şağban, Akyazı'da müritlerini kabul ettiği yazlıkta anne ve babasıyla birlikte kalan 12 yaşındaki kız çocuğunu birden fazla taciz etti.







ÇOCUK İSTİSMARCISINI TARİKAT LİDERİ OLARAK TANITMIŞ

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin haberlerinde Eyüp Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıttığı ifade edildi.

Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihli haberinde yer alan haberinde Fatih Sağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıttığı öğrenildi. Oda TV; söz konusu haberinde; Fatih Sağhan hakkında; "Tarikat lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Uşşaki lideri…" ve "Uşşaki tarikatı lideri…" ifadelerini kullanmış.







Oda TV haberinde; Fatih Şağban'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan konuşmasının videosunu da yayınladı.

Oda TV'nin; İslami duyarlılığa sahip vakıf, dernek, sivil toplum kuruluşu ve cemaatlere yönelik haberlerinde sürekli yorumda bulunurken, Fatih Şağban'ı "Uşşaki Tarikatı Lideri Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtması dikkat çekiyor.

"ERDOĞAN MİSYONUNU TAMAMLADI, HÜKÜMETİ MANEVİYATTA DAVUTOĞLU'NA TESLİM ETTİK"

Oda TV'nin; 27 Nisan 2016 tarihinde yayınlanan "Çok çamlar deviriyor, artık misyonunu tamamladı O tarikat lideri Erdoğan'a bayrak açtı" başlıklı haberde Fatih Şağban'ı tarikat lideri olarak tanıtıyor.



Oda TV'nin söz konusu haberi aynen şöyle:



"Bir süre önce Atatürk Havalimanı'ndaki 'el öptürme izdihamı' görüntüleriyle gündeme gelen "Uşşaki Tarikatı Lideri 'Fatih Nurullah Efendi", Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın artık misyonunu tamamladığı belirterek "Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey" dedi.



Erdoğan'ın istediği yönetimin 'meşrutiyet' olacağını söyleyen 'Fatih Nurullah Efendi', "Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor" dedi.

Tarikatın yayın organı olan Nurani TV'de konuşan Uşşaki tarikatı lideri ayrıca, 1980 anayasası hazırlanırken, bir süre önce hayatını kaybeden Nur cemaatinin önde gelen isimlerinden olan Mehmet kırkıncı'nın bir rüya gördüğünü, daha sonra da Kenan Evren'e markaj yaparak imam hatip yasasını anayasaya eklettirdiğini iddia etti."





"TAYYİP BEY BAŞKANLIK SİSTEMİNİ HİÇ ZORLAMASIN"

Uşşaki liderinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse anayasaya manayasaya dokunmasın. Yok başkanlık sistemiydi, bilmem neydi, böyle oyalansın gitsinler.

Başkanlık sistemi falan diye de hiç zorlamasın Tayyip Bey. Zaten başkanlık sistemi var şu anda Türkiye'de. Onun istediği şekildeki bir idare meşrutiyet olur. O zaman Mehdi alehisselamın zuhuru olur. Bazı şeylere fazla dokunmak iyi değildir. Kaldı ki bu hükümeti maneviyatta Ahmet Davutoğlu'na teslim ettik. Tayyip Bey'in misyonu tamamlanmıştır. Vazifesini yapmıştır. Tayyip bey bir şekilde desteklemek, onları ilerletmek gibi duygularla hareket ediyor ama, burada çok çamlar da devriliyor yani."







KENAN KIRAN/SABAH