



'SANA BİR ŞEYLER ATAYIM'

Bu görüşmelerden birinde Şağban, "21 yıldır birlikteyiz" dediği mağdur kızın babasına para teklif ederek olayı kapatmaya çalışıyor. Ayrıca babadan mağdur kızı telefona vermesini, onunla da görüşmek istediğini söylüyor. Ancak baba bu talebi kabul etmiyor. Görüşmenin bir bölümü şöyle:

"Bir hesap, IBAN ver de bana bir şeyler atayım sana. Sen gönlünü ferah tut. Biz ırz namus düşmanı mıyız? 21 senedir burada irşat yapmışız. Olmamış da şimdi mi olmuş yani? Belki de senin kızına piyango vurmuş oğlum. Aklını başına topla bakalım. Olacak bir şey yok. Yaşı ufak daha. Büyüsün, biz de büyüyelim. Şöyle bakalım, hizmetlerimizi yapalım. Sırt sırta verelim oğlum, ne var yani?"