Oda TV'de defalarca "Fatih Nurullah" güzellemesi yapılmış: "Tarikat lideri ve efendi"
Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) en çok haber yaptığı ve kamuoyuna duyurduğu öğrenildi. Oda TV'nin haberlerinde; Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıtması dikkat çekiyor. Oda TV'nin haberlerinde Fatih Şağban'ı "Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıttığı açıkça görülüyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
Oda TV; 1 Şubat 2016 tarihinde Fatih Şağban'ı kamuoyuna duyurdu. Oda TV'nin; "Havaalanında binlerce kişi neden zikir çekti" başlıklı haberinde, Fatih Şağban Uşşaki Tarikatı Lideri "Fatih Nurullah Efendi" ve "Fatih Nurullah Efendi" olarak tanıtıldı. Haberde; Fatih Şağban'ın karşılayanların görüntüleri de yer aldı.
ODA TV'YE GÖRE FATİH ŞAĞBAN TARİKAT LİDERİ VE EFENDİ
Oda TV; 9 Şubat 2016 tarihli haberinde Fatih Şağban'ı Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri olarak kamuoyuna duyurdu. Oda TV haberinde; Fatih Şağban hakkında "Uşşaki tarikatı lideri", "Fatih Nurullah Efendi" ve "Nurullah Efendi" ifadelerinin kullanılması dikkat çekti.