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Oda TV'de defalarca "Fatih Nurullah" güzellemesi yapılmış: "Tarikat lideri ve efendi"

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Oda TV'nin; küçük yaştaki çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanan Fatih Nurullah takma adını kullanan Fatih Şağban'ı (58) en çok haber yaptığı ve kamuoyuna duyurduğu öğrenildi. Oda TV'nin haberlerinde; Fatih Şağban'ı tarikat lideri ve efendi olarak tanıtması dikkat çekiyor. Oda TV'nin haberlerinde Fatih Şağban'ı "Türkiye'nin konuştuğu cemaatin tarikat lideri" ve "Fatih Nurullah Efendi ve Cemaati" olarak tanıttığı açıkça görülüyor. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.

05.09.2020 12:26 - Son Güncelleme: 05.09.2020 12:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





