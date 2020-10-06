Son dakika haberine göre Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçiminin sonuçlarını iptal etti. Seçim sonuçların iptalini ve yeni seçim tarihinin ilan edilmesini isteyen partiler ile güvenlik güçleri yaşanan arbedenin ardından göstericiler cumhurbaşkanlığı sarayını işgal etmişti.