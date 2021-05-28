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Son kısıtlamalar, sonuç verdi 1 Haziran'dan sonra düğünlerin bile yapılacağı bildirildi

Son kısıtlamalar, sonuç verdi 1 Haziran'dan sonra düğünlerin bile yapılacağı bildirildi
28.05.2021 09:34
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Türkiye, adım adım normalleşmeye başladı. Vaka sayılarının düşüşü, herkesi umutlandırdı. Düşüşün sürmesi halinde, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların büyük oranda kalkacağı açıklandı. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.


Türkiye, adım adım normalleşmeye başladı. Vaka sayılarının düşüşü, herkesi umutlandırdı. Düşüşün sürmesi halinde, 1 Haziran'dan sonra kısıtlamaların büyük oranda kalkacağı açıklandı. Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.

İŞTE O PLAN
İLK etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması, aşılamanın artmasıyla bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.
VAKALARDAKİ azalma devam ederse 1 Haziran'dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla açılacak.


HALI sahalar, spor salonları, yüzme havuzları kapılarını yine açabilecek.
KİŞİLER arası 2 metre mesafe varsa, insanlar artık maskesiz dolaşabilecek.

KOLLARI SIVIYORUZ
Sağlık Bakanlığı, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıylya aşı kampanyası başlattı. Başkan Erdoğan da önceki gün "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, normalleşmeyi hedefliyoruz" demişti.

PANDEMİ YIKIMI
DÜNYA pandemi nedeniyle büyük ekonomik kayıplar yaşadı. Yaklaşık 18 ayda 26.3 trilyon dolarlık küresel zararın meydana geldiği anlaşıldı.
BU süreçte 200 milyon kişi işsiz kaldı, 4.7 milyon iş yeri kapandı.

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