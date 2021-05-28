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Sene 1994! ''İnşallah bize nasip olur'' Başkan Erdoğan Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti! Bugün açılıyor...

Sene 1994! ''İnşallah bize nasip olur'' Başkan Erdoğan Taksim Camii'nin yerini böyle göstermişti! Bugün açılıyor...
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İstanbul Beyoğlu’nda yarım asırlık hayal gerçek oluyor. Başkan Erdoğan’ın 27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken Taksim’e yapmayı planladığı caminin yerini gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler yeniden gündemde. İşte 1994 yılından Başkan Erdoğan'ın Taksim Camii'nin yerini gösterdiği o video...


Görüntüler bundan 27 yıl öncesine ait. 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gösterdikten sonra, "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler yeniden gündemde.

İstanbul'a olan sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 yıl önce 19 Ocak 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etmiş ve Taksim'e cami yapmayı planladığı yeri göstermişti. O günlere ait görüntüler ortaya çıktı. Yalçın Özer'in arşivinden çıkan görüntülerde Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gazetecilere gösterdikten sonra, "İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri söyledikten 27 yıl sonra Taksim Camii bugün açılıyor.

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