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Son depremler: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | VİDEO

Son depremler: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem | VİDEO

11.04.2020 15:37

Son dakika haberi... Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 13.22'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verildi. İşte son depremler.


Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Datça açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.


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