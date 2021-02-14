"ÖZEL ÇOCUKLAR VE ONLARIN ÖZEL ÖĞRETMENLERİ İÇİN ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içinde olduklarını söyledi. Selçuk, konuşmasının devamında şunları kaydetti: "Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."

"ANADOLU ÜNİVERSİTESİNİN BİRİKİMİNE GERÇEKTEN İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Özel eğitimde her alt başlığın farklı bir uzmanlık olduğunu belirten Bakan Selçuk, bu anlamda Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten gereksinim duyduklarının altını çizdi ve bu birikimden son derece işlevsel faydalanabildikleri için Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

"EĞİTİMİN OLDUĞU HER YERDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tanıtım toplantısında Rektör Erdal, Anadolu Üniversitesi'nin birçok farklı eğitim alanında olduğu gibi özel eğitim alanında da önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti. Anadolu Üniversitesi'nin Engelliler Araştırma Enstitüsü, Engelliler Entegre Yüksekokulu, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİLKOM), İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM), Üstün Yetenekliler Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinin, Türkiye'de bu alanda çalışan ilk bölüm ve birimler olduğunun vurgulayan Rektör Erdal, "Özel gereksinimli bireylere hizmet sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Erdal, konuşmasının devamında ise gerek eğitim, araştırma ve gerekse topluma hizmet bağlamında, özel gereksinimli bireylere katkı sunuyor olmanın Anadolu Üniversitesinin en güçlü yönlerinden biri olduğunun altını çizdi.