Nazilli’de ev yangını can aldı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule İlhan yaşamını yitirdi. Üç kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Nazilli'nin Şirinevler Mahallesi 685. Sokak'ta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında yangın meydana geldi. Evden yükselen dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki Makbule İlhan kurtarıldı ancak hayatını kaybetti

İtfaiye ekipleri, yangın sırasında evde bulunan 18 yaşındaki Makbule İlhan'ı alevlerin arasından çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. ise hastaneye kaldırıldı. Makbule İlhan, tüm müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirdi.

Kaymakam Kan'dan hastane ve olay yeri ziyareti

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangının ardından hastaneye gelerek dumandan etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Daha sonra yangın bölgesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

