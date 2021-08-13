SON DAKİKA VİDEO: Kastamonu Bozkurt saniyeler içinde sular altında kaldı! İşte felaketin boyutunu anlatan video

Son dakika haberleri... Orman yangınlarından sonra Türkiye şimdi de Batı Karadeniz'de selle mücadele ediyor. Selden en çok etkilenen yer ise Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi. Sümeyra Ergin Felek isimli bir vatandaşın çektiği video ise yaşanan felaketi en çarpıcı şekilde anlatan ve sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan. Sel anlarını çekip Instagram hesabından paylaşan vatandaş, bir yandan kızına içeriye geçmesini söylerken diğer yandan da dua ediyor. Sulara kapılan bir vatandaşı görünce ise önce "abi kaç" diye sesleniyor ardından da "adam kaldı" diye bağırıyor. İlerleyen paylaşımlarında ise suların içinde kalan kişinin yeğeninden bir mesaj aldığını paylaştı ve söz konusu kişinin kurtarıldığını duyurdu. İşte o felaket anları...