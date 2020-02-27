Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Davutoğlu'nun koruması kaldırıldı" iddialarına yanıt 27.02.2020 12:33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Davutoğlu'nun koruması kaldırıldı" iddialarına yanıt veren Bakan Soylu, Sayın Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var." dedi. Bakan Soylu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de Gezi Parkı açıklamasından dolayı tepki gösterdi.

Sayın Davutoğlu Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanıdır. Davutoğlu'nun bugün 63 koruması var. Devlet Başbakanını korumakla yükümlüdür.

Beni en çok yoran İçişleri Bakanlığında bu koruma işidir. İnanın bu koruma işleri beni yoruyor. Bunu bir ayrıcalık olarak nitelendirenler var, bundan tiksiniyorum beni bağışlayın ya. Bakıyorum ihtiyaç yok. Neticede 63 korumayla korunuyorsunuz. Getirmek istedikleri nokta şurası "Ben siyasi olarak başka değerlendirme yaptığım için..." Ayıptır, biz devlet yönetiyoruz ya. Bir tane bağ evi var, yılda bir sefer gidiyorsun bir iki gün kalıyorsun kalmıyorsun. Arkadaşlarımız şöyle bir değerlendirme yapmışlar. Ta Elazığ'a Ağrı sınırına polis gönderiyoruz. Arkadaşlar demişler ki, öteki evinde var, öteki evinde var. Bağ evinde bir gün kalıyor, devriyeyle sağlasınlar...





Bu mağduriyet üzerinden siyaset oluşturma anlayışı; hadi biz görmüyoruz. Allah biliyor ve görüyor. Buradan bir şey çıkartma arzusu bunlar eski dönemin siyaset alışkanlıkları.

ABDULLAH GÜL TEPKİSİ: AĞZIMI AÇTIRMASINLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki gösterdi. Soylu, Gül'ün Gezi olayları sırasında o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bıraktığını belirterek, "Tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar" dedi. Soylu'nun açıklamaları şöyle:





"HAVALİMANINA TEK İNDİRMEK İSTEDİLER"

"Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar.

O dönem Cumhurbaşkanımıza hiçbiri kuvvet vermedi. Yalnız bıraktılar. Sayın Cumhurbaşkanımızı tek başına havalimanına indirmeye çalıştılar. Evine gidip oturacaktı. Ondan sonra istediği gibi eylemleri yönlendireceklerdi. Sonra Türkiye'nin her tarafını yangın yerine çevireceklerdi.

Ağzımı açtırmasınlar. Kimse karşılamasın, bu işleri büyütmeyelim... Yok öyle bir şey. O tarihte beraber yaşadığımız insanlar biliyorlar.

FETÖ'nün Türkiye'nin hükümete karşı koyduğu gizli ilk hamlelerden biridir Gezi hamlesi."