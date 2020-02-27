Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Gürbulak Sınır Kapısında önemli açıklamalar 27.02.2020 12:51

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısında Koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Riskli gördüğümüz 18 kişi Doğubayazıt'taki hastanede gözlem altında" ifadelerini kullandı. Öte yandan İran'da bulunan Türk vatandaşlarını da uyaran Koca, "İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını ve bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmadan, bu ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, kişisel hijden ve el yıkamalarını ve yakın temasın olmaması gerektiğini, 14 gün gözetim altında tutulacaklarını özellikle söylemek istiyorum" dedi.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gürbulak Sınır Kapısında Koronavirüs ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

Koca, "Kum ve Meşhed'den gelenleri 14 günlük gözleme alıyoruz. Sağlık algınlığı belirtisi olan 3 kişiyi hastaneye aldık" ifadelerinde bulundu.

Koca'nın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Tedbirlerimizi yoğunlaştırmıştık ve İran ölü vakasının bilgisi verdikten sonra ertesi gün sınırda bütün gelen vatandaşlarımızın sağlık taramasını yaptık. 2 gün sonra da tamamen geçişleri durdurduk. Gelmek isteyen vatandaşlarımız için sahra hastaneleri kurarak vatandaşlarımızın burada sağlık taramalarını yapıp herhangi bir soğuk algınlığı belirtisi olan hastalarımızı Kum ve Meşhed bölgesinden gelen hastaları da 14 gün karantina altında tutmak istiyoruz.

O yüzden bu oluşturduğumuz sahra hastanelerini yerinde görmek bir eksiklik varsa bunu gidermek için buraya geldik.

60 kişinin Gürbulak'ta takip ettiğimiz kişi olduğunu ve bu 60 vatandaşımız içerisinde sağlık belirtisi, soğuk algınlığı belirtisi olan 3 kişi hastaneye aldığımızı ve onları daha yakın takip etmek istiyoruz.

İRAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI!

İran'da olan vatandaşlarımızın sınırı zorlamamalarını ve bulundukları ortamda, evde, otelden dışarı çıkmadan, bu ortamı havalandırmalarını, maskeli olmaları gerektiğini, kişisel hijden ve el yıkamalarını ve yakın temasın olmaması gerektiğini, 14 gün gözetim altında tutulacaklarını özellikle söylemek istiyorum.

İran'da da özellikle evden veya otel odasından, dışarı çıkmadan maskeli bir şekilde bu ortamı havalandırıp hijyene dikkat etmelerini istiyoruz.

RİSKLİ GÖRDÜĞÜMÜZ 18 KİŞİ DOĞUBEYAZIT HASTANESİNDE!

Doğu Beyazıt hastanemiz var biliyorsunuz. Riskli gördüğümüz, kişileri Doğu Beyazıt'a alıyoruz. Oraya da 3 kişi ilave ettik ve 18 oldu sayı. Ateş bulgusu yok bunlarda. Onu söylemek istiyorum. Solunum sıkıntısı yok. Öksürük sıkıntısı var. Şuan 37 arkadaşımız aktif olarak çalışıyor. 24 tane burada ambulansımız var. 4 sedyeli ambulansımız var. Kapasitemiz birkaç saat içinde 120-130'a çıkmış olacak. Akşama kadar 220-230'a çıkabilir."