Millet İttifakı'nda derin çatlak! "Abdülhamit ne ise Atatürk odur" sözlerini duyan CHP'li çılgına döndü

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu’nun “Abdülhamit ne ise Atatürk odur” sözlerine, eski CHP milletvekili Şerafettin Turpcu “Dostlarımız bile bunu derse biz bunlarla nereye varacağız?” diyerek tepki gösterdi. Daha önce de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk'e "Atatürk" demek yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demeyi tercih ettiğini açıklaması partiyi karıştırmıştı.

CHP İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN ATATÜRK HAZIMSIZLIĞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi: "Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."



Bu açıklama, CHP tabanı ve CHP'li politikacıların sert eleştirilerine hedef oldu.