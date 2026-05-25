Niğde'de iki otomobil çarpıştı: 2 kişi vefat etti

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2026 08:06

Niğde, sabaha karşı iki otomobilin karıştığı feci bir trafik kazasıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, saat 04.30 sıralarında Niğde-Kayseri Yolu Kızıklı mevkisinde seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 15 EJ 070 plakalı otomobil ile B.K. yönetimindeki 38 AIZ 152 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da savrularak hurdaya döndü.

Sürücü ve Yolcu Olay Yerinde Can Verdi

Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, 15 EJ 070 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ö. ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ç.'nin çarpışmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Ömer Halisdemir Hastanesine Kaldırıldı

Feci kazadan yaralı olarak kurtulan diğer aracın sürücüsü B.K. ile yanındaki yolcu R.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla acilen Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri kaza yerinde yeni bir kazanın yaşanmaması adına geniş güvenlik önlemleri aldı. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.