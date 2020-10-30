Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İzmir depremi açıklaması

Son dakika... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, “İnşallah en kısa zamanda burayı en az hasarla atlatmak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Devletimiz bütün ekipleriyle bütün gücüyle burada. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Çünkü ambulansların ve yardım ekiplerinin hareketini kısıtlıyorlar. Kayıplarımız var üzüntülüyüz.” dedi.