Binali Yıldırım, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum ve Abdülhamit Gül'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir'de deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Murat Kurum, 522 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Öte yandan enkaz altında kalan Buse'nin de kurtarıldığı duyuruldu.