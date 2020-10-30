AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir'de deprem bölgesinde önemli açıklamalarda bulundu. 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyuran Bakan Murat Kurum, 522 vatandaşın da yaralandığını açıkladı. Öte yandan enkaz altında kalan Buse'nin de kurtarıldığı duyuruldu.
Binali Yıldırım, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum ve Abdülhamit Gül'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar
- Binali Yıldırım, Bekir Pakdemirli, Murat Kurum ve Abdülhamit Gül'den deprem bölgesinde önemli açıklamalar
- Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İzmir depremi açıklaması
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli İzmir'deki depremde enkaz altında kalan kişiyle telefonda konuştu
- Esra Erol ekibine silahlı saldırı! Ebru Akyol ile Mehmet Akyol'un çocuk kavgasında canlı yayında şok kovalamaca...
- Türkiye İzmir depremine kenetlenmişken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan Instagram'dan reklam yaptı!
- İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den son dakika deprem açıklaması
- Kandilli Rasathanesi'nden İzmir depremi açıklaması: 30-40 kilometrelik fay kırıldı!
- Deprem sonrası sular çekildi, tekneler batma tehlikesi geçirdi
- İzmir çevresinde yeni depremler olacak mı? Uzmanlar uyardı: Deniz kenarlarından uzak durun, binalara girmeyin!
- Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, 'İzmir'de trafik yoğunluğu oluşturmayın' uyarısı
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "5 bina yıkıldı, enkaz altında vatandaşlarımız var"
- SON DAKİKA: İzmir depreminde enkazdan bir kadının yaralı çıkarılma anları kamerada