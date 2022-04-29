RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın! Tuzla Kaymakamı Ali Akça'dan ilk açıklama: 3 ölü 9 yaralı

SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın! Tuzla Kaymakamı Ali Akça'dan ilk açıklama: 3 ölü 9 yaralı

SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın! Tuzla Kaymakamı Ali Akça'dan ilk açıklama: 3 ölü 9 yaralı
29.04.2022 15:50

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Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama sonrası fabrikada çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. Alevler çevredeki 6 iş yerine de sıçradı. Patlama ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. İşte Tuzla'da boya ve vernik fabrikasındaki yangın ve patlama anı...

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