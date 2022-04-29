SON DAKİKA: Tuzla'da patlama! Orhanlı'da fabrikada yangın! Tuzla Kaymakamı Ali Akça'dan ilk açıklama: 3 ölü 9 yaralı

Son dakika haberleri... İstanbul Tuzla'da bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Patlama sonrası fabrikada çalışan 3 kişi hayatını kaybetti. Alevler çevredeki 6 iş yerine de sıçradı. Patlama ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına ilişkin inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdi. İşte Tuzla'da boya ve vernik fabrikasındaki yangın ve patlama anı...