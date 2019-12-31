Son dakika... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi ABD elçiliğinin işgalini değerlendirdi

Son dakika haberi... Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi yanlısı protestocular, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasını basarak içeri girdi. Göstericiler elçilik binasına girmeden önce dış duvarını ateşe vermişti. Binanın tahliye edildiği gelen bilgiler arasında. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız A Haber canlı yayınında yaşanan son dakika olaylarını değerlendirdi.
Son dakika... Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi ABD elçiliğinin işgalini değerlendirdi31.12.2019 13:31
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