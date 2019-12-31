Sefirin Kızı 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı 31.12.2019 12:42

Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı yayında! Star Tv ekranlarında yakın bir zaman önce yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun yer aldığı Sefirin Kızı dizisi ilk 3 bölümüyle büyük başarıya imza atmış ve izleyiciler tarafından beğenilmişti. İşte merakla beklenen Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa sürede ilgi gören dizi çarpıcı sahneleri ile oldukça konuşulurken yeni bölümde neler olacağını da dizinin sıkı takipçileri merak ediyor. Dizinin son bölümünde Sefir, Melek'i kaçırır. Nare ve Sancar ise kızları Melek'i kurtarmak için uğraşacaklardır. Dizinin son bölümünün ardından merakla beklenen Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 4.bölüm fragmanı!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nare ve Sancar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler.

Sefir, Melek'i kaçırınca Sancar'la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa'ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven...

Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare'yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.