Son dakika: Türkiye'de 19 Mayıs coşkusu: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde tüm yurtta İstikal Marşı okundu

19.05.2020 19:37

Son dakika haberine göre, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101'inci yıl dönümünde Tüm Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde saat 19.19'da balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Başkan Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle saat 19.19'da İstiklal Marşı okumak için çağrıda bulunmuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19'da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm stadyumların ışıklandırılarak, seslendirme cihazlarından İstiklal Marşı yayını yapılacağını belirterek, vatandaşları evlerinin pencerelerinden veya balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya davet etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.19'da İstiklal Marşı'nın dizelerini okuyarak, tüm yurtta okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.