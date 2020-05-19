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    • 19.05.2020 12:47
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    Son dakika: 'ndan 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuş

    Son dakika haberi... nın () 'ün 'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan 'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı. Saat 12.25'te 'ndan hareket eden uçağın Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi.

    THY'den tarihi uçuş

    Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

    Yolcusu olmayan sefer öncesinde "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçakta bazı hazırlıklar yapıldı. Uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

    Otobüsle aprona gelen kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Saat 12.25'te 'ndan hareket eden uçağın 'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi.

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