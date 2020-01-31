Haberler Video Son dakika: THY duyurdu: Çin'in o şehirlerine seferler 9 Şubat'a kadar durduruldu
Son dakika: THY duyurdu: Çin'in o şehirlerine seferler 9 Şubat'a kadar durduruldu

Son dakika: THY duyurdu: Çin'in o şehirlerine seferler 9 Şubat'a kadar durduruldu

31.01.2020 10:33

Son dakika haberi! THY, Çin'in Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlenen seferlerin 9 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Konuya ilişkin son dakika gelişmesini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.


Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'de Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenledikleri seferleri 9 Şubat'a kadar durdurduklarını bildirdi.

Üstün, açıklamasında "Koronavirüsü kaynaklı durumu ve son gelişmeleri ulusal ve uluslararası otoritelerle değerlendirmek için; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi 9 Şubat'a kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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