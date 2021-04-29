Son dakika: Thodex vurgununda şok ifade: Faruk Fatih Özer bu işte yalnız değil

Milyonlarca kişiyi kripto para borsası ile dolandıran Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer soruşturmasından dikkat çeken detaylar geldi. Gözaltına alınan şirket çalışanları Özer ile ilgili çarpıcı ifadelerde bulundular. Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini 'ortak hareket etmekle' suçladığı öğrenildi.

Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer'in sistemini saadet zinciri modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi.

Özer'in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi.

Ayrıca Thodex soruşturmasında şirketin firari CEO'su Faruk Fatih Özerin kardeşleri Güven Özer ve Serap Özerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

"BU İŞTE YALNIZ DEĞİLDİ"

Thodex'e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 şüpheli şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar.

DOLANDIRICILIK TUTARI BELİRLENMEDİ

Öte yandan soruşturmada bilirkişi incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık tutarının henüz belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında tüm bilirkişi incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya konu olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

9 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u, tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen ve soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 16 şüpheliden 3'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Savcılık, aralarında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de bulunduğu 9 şüpheliyi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", bilişim sistemleri banka ve veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

Şüphelilerden 4'ü ise de adli kontrol altına alınmaları istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma kapsamında Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.