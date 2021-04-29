Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriyeli aileyi evinde ziyaret etti. Erdoğan Twitter'daki hesabından, "Ramazan’ın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum." dedi.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, Suriyeli aileye yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraf paylaştı.

Erdoğan, yayımladığı mesajda ise "İftar öncesinde bu kez Suriyeli bir ailemizle birlikteydik. Çocuklarla koyu bir sohbete daldık. Okuldaki başarıları takdire şayan. Ramazan'ın manevi ikliminde birlik ve kardeşlik ruhunu hissettiğimiz bu ziyaretten büyük mutluluk duydum. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.