28.04.2020 16:25

Son dakika haberi... Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ”Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değil” açıklamasında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu; Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a yönelik açıklamasına ilişkin, "Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi.



"ANKARA BAROSU TARAFINDAN YAPILAN BU SORUMSUZ AÇIKLAMAYI TASVİP ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Metin Feyzioğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından şu açıklamada bulundu:

"Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır. Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın, her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir."









"ÜZÜNTÜMÜZ, ANKARA BAROSU'NUN TÜRKİYE'NİN GERÇEK GÜNDEMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLMASI"

"Bir diğer üzüntümüz, Ankara Barosu Başkan ve Yönetiminin Türkiye'nin gerçek gündemini değiştirmiş olmasıdır. Covid-19 salgını sebebiyle ülkemiz, adliyelerin fiilen kapalı olması dolayısıyla meslektaşlarımız sağlık kaygıları yanında büyük bir ekonomik sıkıntıyla mücadele etmektedir."



"ZOR ZAMANLAR YAŞAYAN MESLEKTAŞLARIMIZA EL BİRLİĞİYLE SAHİP ÇIKMALIDIR"

"Bu süreçte avukatların meslek örgütlerine düşen sorumluluk, zor zamanlar yaşayan meslektaşlarımıza el birliğiyle sahip çıkmak, onları hem sağlık hem ekonomik anlamda koruyacak tedbirleri almak, bunun takipçisi olmaktır. Meslektaşlarımızın, vatandaşlarımızın bilgisine saygıyla sunarız."



Ankara Barosu 100 yıllık Cumhuriyet'in koca çınarıdır.Yöneticilerinin bu nedenle sorumlulukları büyüktür. Her atılacak adımın,her yazılacak kelimenin bu sorumluluğun izlerini taşıması gerekir. Ankara Barosu tarafından yapılan bu sorumsuz açıklamayı tasvip etmemiz mümkün değildir. pic.twitter.com/eioZwfxbZA — Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) April 28, 2020

ALİ ERBAŞ'IN AÇIKLAMALARI AYRIMCIYMIŞ!

"Salgın hastalık ile mücadele edilen pandemi günlerinde Diyanet İşleri Başkanı ayrımcı söylemleri ile yaşam hakkını tartışmaya açmaktan vazgeçmelidir."

"Halkımızın kenetlenmeye ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde devlet kurumunun başında oturup söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşa ederek halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi kabul edilemez."

"Ne acı ki; LGBT'lilerin varlığı, havaya ateş eden magandalar, küçücük kız çocuklarını tecavüz edip katleden, hayvanlara yaşam hakkı tanımayan, içinde sevgi ve merhamet barındırmayan herkesden daha tehlikeliymiş!

"LGBT bireylerin yaşam hakkı da tüm insanların ki gibi kutsal ve dokunulmazdır! Acı olanı ise bu mesajı yazmak zorunda kalmamızdır. Diyanet İşleri Başkanı makamda olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatmakta ve kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabasındadır. Anılan şahsı ve ona hak veren zihniyeti ve esefle, ibretle kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz."



KENAN KIRAN / SABAH