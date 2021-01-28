SON DAKİKA: Şişli'de otoparkta yangın! Araçlar son anda kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ... Şişli'de bir otoparkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparkta bulunanların içeride bulunan araçları son anda dışarı çıkardı. Hasarın meydana geldiği yangında eseri ölen yada yaralanan olmadı. Yangın sırasında otoparka bulunan çalışan, yaşananları anlattı. Önce bir ses duyduğunu söyleyen çalışan, “Ses geldi sesle uyandım. Bu kadar biliyorum. İçerde bulunan 4 arabayı dışarı çıkardık. Yaralı falan yok. Ben vardım bir de dayı vardı. Yaşlı biraz dayı. Bir ses geldi sesle uyandık. Ben zaten o arada itfaiyeyi aradım. Sonra tüple yangına müdahale etmeye çalıştım. Elimden bu kadar geldi" dedi.