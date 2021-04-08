SON DAKİKA: Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'İ kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı bu güzel haberi duyururken "Uyy Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında bölücü bebek katili PKK'lı teröristlere karşı mücadelesi devam ediyor. Son olarak Eren-10 operasyonu kapsamında Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu haberi dikkat çeken sözlerle duyurdu.

"6 TERÖRİST OLDU 8 BİRİ DE KIPKIRMIZI"

Bakan Soylu şunları yazdı: "Uyy Uyy Şırnak Domuz Dağı'da 6 terörist oldu 8 biri de kıpkırmızı. Kahramanlar, Allah razı olsun. Milletimizin yüreğini soğutuyorsunuz."