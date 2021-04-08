Son dakika: Başkan Erdoğan'dan D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'nda kritik açıklamalar

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Teşkilatı 10. Zirve Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Başkan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız." dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, "Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. Üretimin istihdamın temeli son tahlilde özel sektördür." şeklinde konuştu.

157 ülkeye ve 12 kuruluşa yardım

Daha adil dünya hedefiyle çalışan teşkilatımız önemli işlere imza attı. Dost ve kardeş ülkeleri kaderlerine terk etmedik. 157 ülkeye ve 12 kuruluşa gönderdiğimiz yardımlarla dayanışmamızı ortaya koyduk.





"YERLİ AŞIMIZI TÜM İNSANLIĞA SUNACAĞIZ"

Türkiye olarak insan deneylerini yaptığımız yerli aşımızı, 'kimsenin geride bırakılmaması' ilkesiyle tüm insanlığın istifadesine sunacağız.

"YEREL PARAYLA TİCARETE AĞIRLIK VERMELİYİZ"

Ülkelerimizi kur kaynaklı risklerden korumak için yerel parayla ticarete ağırlık vermemiz şarttır. Üretimin istihdamın temeli son tahlilde özel sektördür.

ONLİNE PLATFORMA DAYALI BİR İSLAMİ MEGABANK

İslami finans kurumlarının likidite ihtiyaçlarını ve Müslüman coğrafyanın artan altyapı finansman ihtiyaçlarını aynı anda karşılayacak ve online platforma dayalı bir İslami Megabank fikrinin de yapılabilir olduğuna inanıyoruz.