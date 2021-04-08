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SON DAKİKA SİNOP! Muhtarlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi!

SON DAKİKA SİNOP! Muhtarlardan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP tepkisi!
08.04.2021 17:09
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PKK’nın siyasi kanadı HDP ile alenen ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ziyaret ettiği Sinop’ta şoku yaşadı. CHP’nin HDP ile ittifakından rahatsız olan bir muhtar "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum” dedi. Muhtarın o açıklamaları sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinop'ta muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarların sorunlarını dinleyen CHP Lideri, bir muhtarın tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

"DÜRÜST KONUŞUYORSUNUZ AMA..."
Ekonomik olarak yaşadığı problemleri dile getiren muhtar, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na "Dürüst konuşuyorsunuz ama HDP ile sizin şeye, ona.. Karşı çıkıyorum." diyerek CHP-HDP ittifakından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri derin bir endişeyle dinlediği ve sözleri tek tek not ettiği görüldü.

KÜRSÜDEN CEVAP VERDİ
Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye çıktıktan sonra muhtarlardan gelen HDP tepkisine cevap verdi.

CHP Lideri, HDP ile ittifak yapmadıklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, "HDP ayrı parti biz ayrı partiyiz. Biz hiçbir zaman HDP'yle beraber bir parti olduk demedik. Ama bizim bir özelliğimiz var. Biz, zulmün karşısında susmayız" dedi.

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