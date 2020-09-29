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Son dakika: Siirt'te Yıldırım-11 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika: Siirt'te Yıldırım-11 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
29.09.2020 11:15

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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