Son dakika: Siirt'te Yıldırım-11 Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı: Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde dün akşam saatlerinde 4 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden operasyonda bugün 1 terörist daha etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.