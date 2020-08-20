20.08.2020 11:42

Son dakika haberine göre, 13 ayrı cinayetten sorumlu tutulan ‘seri katil’ Mehmet Ali Çayıroğlu hakkındaki soruşturma tamamlandı. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı Çayıroğlu’nun şimdiye kadar tespit edilip delilleri toplanan 8 cinayeti hakkında iddianame hazırladı. Olayın ayrı ayrı anlatıldığı iddianamenin her satırı dehşeti bir kez daha ortaya koydu. İşte iddianamaden kan donduran detaylar...





'ASKERİM, YERE YAT'

İddianameye göre Çayıroğlu, Cemal Karaşın adlı kişiyle hayvanlarını satın almak için birkaç kez görüştü. Fiyatta anlaşamadılar. Ancak bu Çayıroğlu'nun bir kurgusuydu. Çünkü amacı birkaç kez eve gidip keşif yaparak cinayet ve yağma için gerekli bütün detaylara vakıf olmaktı. 9 Ağustos günü gece saat 01.00-02.00 sıralarında kurbanının evine gitti. Üzerinde askeri kamuflaj, bot ve elinde de fener vardı. Cep telefonuna da telsiz melodisi yüklemişti. Önce kapı girişindeki şarteli indirerek elektrikleri kesti. Bütün ev karanlıkta kaldıktan sonra içerdekilere "Askerim hakkında ihbar var" diyerek kapıyı açtırdı. Daha sonra da "Yere yat, ters dön" diyerek plastik kelepçe ile kelepçeledi. Evdeki değerli eşyaları ve hayvanları aldıktan sonra kapıyı üzerlerine kilitleyip oradan ayrıldı.





YAŞLI KADINI VURDU

Bir başka cinayette ise yine askeri kıyafetleri ve internetten indirdiği telsiz sesini kullanarak kendisine jandarma süsü vererek kurbanına kapıyı açtırdı. Kurbanı 65 yaşında tek başına yaşayan bir kadındı. Hürriyet'in haberine göre, onunla da daha önce hayvanlarını almak üzere pazarlık yapmıştı. Ancak bu kez kurbanı daha zeki ve çevikti.







Kapıyı elinde silahla açmıştı. Çayıroğlu'nun niyetini anlayınca direnmeye çalıştı ancak başaramadı. Yaşlı kadının elindeki silahı kapan Çayıroğlu onu başından vurdu. Hemen yerdeki halıya sardı. Ahırdaki hayvanların boynundaki zilleri çıkarıp attı. Saman balyalarından rampa yaparak hayvanları aracına yükledi. Halıya sardığı cesedi de hayvanların yanına koyarak oradan uzaklaştı. Yolda cesedi bir uçurum kenarına attı.