Haberler Haber Videoları Son dakika: Selde kaybolmuştu... Adıyaman'dan acı haber! 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Selde kaybolmuştu... Adıyaman'dan acı haber! 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu

Son dakika: Selde kaybolmuştu... Adıyaman'dan acı haber! 2 aylık hamile hemşirenin cansız bedeni bulundu
20.03.2023 10:59

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Son dakika haberi... Adıyaman'da kaybolan 2 aylık hamile olan hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedenine ulaşıldı. 1.5 yaşındaki kayıp kızının arama çalışmalarına devam ediliyor. Tekdal'ın cansız bedeninin bulunmasıyla Adıyaman'da sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 3'e çıktı.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde, 2 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde sulara kapılarak kaybolan 2 aylık hamile hemşire Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'ı arama çalışmalarında acı haber geldi. Hemşirenin cansız bedenine ulaşıldı.

KONTEYNER SEL SULARINA KAPILDI
Depremin vurduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde salı gecesi başlayan sağanak yağış sırasında Ömerovası Deresi taştı. Tekdal ve Sarıkaya ailelerinin dere kenarındaki bahçeye yerleştirdikleri konteyner, taşkınla birlikte oluşan sel sularına kapıldı.

Konteynerdeki 8 kişi kendi imkanıyla kurtulurken, Selma Sarıkaya kızı Emine Sarıkaya ile Fatma Tekdal ve kızı Zeynep Zümra Tekdal, akıntıya kapılarak kayboldu. Çarşamba günü sabah saatlerinde başlatılan çalışmalarda kaybolan Selma Sarıkaya ile kızı Emine Sarıkaya'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

ANNE VE KIZI BULUNAMADI
Sel felaketinde kaybolan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 2 aylık hamile Fatma Tekdal ile 1,5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra Tekdal'a ise günlerdir ulaşılamadı.

Kara Kuvvetleri 10'uncu Komando Tugayı askerleri, sahil güvenlik, dalgıç polis ve jandarmalar ile AFAD, UMKE, Orman İşletme, Devlet Su İşleri ve itfaiye personellerinden oluşan 522 kişilik ekip arama çalışmalarına yeniden başladı.

Çalışmalar neticesinde 2 aylık hemşire Fatma Tekdal'ın cansız bedeni bulundu. 1.5 yaşındaki kızı Zeynep Zümra'yı arama çalışmaları devam ediyor.

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