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Son dakika: Sancaktepe’de toprak kayması! 3 işçi yaralandı!
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Son dakika: Sancaktepe'de toprak kayması! 3 işçi yaralandı!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:31:59

İstanbul Sancaktepe’de inşaat alanında yapılan çalışma sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 işçi yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'ndeki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat alanında kazı çalışması yapılırken henüz bilinmeyen nedenle toprak kaydı.

Sancaktepe'de toprak kayması (DHA)

3 işçi toprak altında kalırken diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan işçiler sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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