Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Ambulans uçakla getireceğiz 28.01.2020 21:03

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Alınması gereken tüm tedbirler alındı" ifadelerini kullandı. Bakan Koca Çin'deki Türk vatandaşlarını ambulans uçak ile Türkiye'ye getireceklerini açıkladı.

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Alınması gereken tüm tedbirleri aldık, vatandaşlarımız endişeye kapılmasın.

12 kişi izole edildi sonuç çıkana kadar bekleniyor.

1 kişide ateş vardı, hastamızda H1N1 çıktı.(Domuz gribi)

Hastamızın dünden bu yana ateşi yok.

Kişisel hijyen kurallarına ellerin sabunla yıkanmasını gripli olanlarla yakın temasın mümkünse olmamasını öneriyorum.

(Çin'deki Türk vatandaşları) Pekin Büyükelçiliğimize müracaatların olduğunu biliyoruz. Şu an Türk vatandaşımız olarak 25 kişi olduğunu biliyoruz.